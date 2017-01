Publicada em 29 de janeiro de 2017 às 07:57

O estádio Frédis Saldivar, o “Douradão” que é a maior praça esportiva do interior do Mato Grosso do Sul está pronto para receber os jogos do Clube Desportivo 7 de Setembro pela Copa Verde e Copa do Brasil, assim como para o Campeonato Estadual de futebol profissional deste ano.

Atendendo determinação da prefeita Délia Razuk (PR), o estádio após passar por uma ampla limpeza interna nas cadeiras e arquibancadas; cabines de rádio e televisão; banheiros; vestiários das equipes e dos árbitros assim como na manutenção do gramado, neste sábado uma equipe da SEMSUR (Secretaria Municipal de Serviço Urbano), sob o comando do secretário Joaquim Soares, realizaram a manutenção da área externa com cortes de gramas e podas de árvores bem como limpezas no estacionamento. “O estádio após ser liberado para receber os jogos do 7 de Dourados está aptos a receber a imprensa; convidados e principalmente os torcedores. A determinação da prefeita Délia Razuk era para que o estádio fosse liberado para que o 7 de Dourados pudessem mandar seus jogos em casa e não em outra praça esportiva”, disse Joaquim Soares, acrescentando que para a limpeza externa do estádio ele utilizou uma força tarefa composta por cerca de 30 homens e diversos maquinários para a conclusão dos trabalhos.

TV online

Por outro lado, o jogo entre o 7 de Dourados e Ceilândia de Brasília pela Copa Verde, marcado para acontecer neste domingo às 16 horas no “Douradão”, será transmitido ao vivo pelo site esportivo www.exportiva.com.br com narração de Vanilton Oliveira; comentários de Anderson Sperti; reportagem de campo Noel Farias e direção de imagem Leandro Arruda.

Ingressos

Para o jogo entre o 7 de Dourados e Ceilândia, a diretoria do “tricolor douradense” colocou à venda 6.500 ingressos, que neste domingo, dia do jogo, estão com os preços a 20 reais na arquibancada descoberta e 40 reais na cadeira coberta.