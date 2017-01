Publicada em 12 de janeiro de 2017 às 14:00

A Fifa divulgou nesta quinta (12) o seu primeiro ranking de 2017. Não há mudanças nas primeiras 34 posições. A Argentina segue na liderança, seguida por Brasil e Alemanha respectivamente.

A entidade máxima do futebol divulgou um texto em seu site oficial, no qual explica que nesse começo de ano houve poucas mudanças no ranking das seleções e que o top 34 permanece o mesmo do final de 2016. A última lista havia sido divulgada em 22 de dezembro.

Apesar da estabilidade da parte de cima entre as seleções, a Fifa ressalta dois novos times no top 50 da entidade: Arábia Saudita (48º – subiu 6 posições) e Nigéria (50º – subiu uma posição. Enquanto isso, Albânia e Burkina Faso caíram para 51º e 53º respectivamente.

A seleção de Suriname foi a que mais subiu na lista e terminou em 128º, com melhora de 22 posições. Enquanto isso, outro time conquistou uma colocação histórica. A Suazilândia, seleção africana, ficou em 99º.

O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 9 de fevereiro.

Confira os dez primeiros do ranking

1º Argentina – 1.634 pontos

2º Brasil – 1.544 pontos

3º Alemanha – 1.433 pontos

4º Chile – 1.404 pontos

5º Bélgica – 1.368 pontos

6º Colômbia – 1.345 pontos

7º França – 1.305 pontos

8º Portugal – 1.229 pontos

9º Uruguai – 1.187 pontos

10º Espanha – 1.166 pontos

Do Uol