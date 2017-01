Publicada em 29 de janeiro de 2017 às 11:02

Segundo o “As”, atacante do Villarreal ainda não fechou com Tianjin Quanjian e negociação tem até a noite de segunda-feira para ser concluída

Alexandre Pato já posou para foto com a camisa de treino do Tianjin Quanjian, mas segundo o jornal espanhol “As” ainda não há um acordo para o brasileiro trocar o Villarreal pelo clube chinês. Segundo a reportagem, o atacante pediu mais dinheiro para aceitar a transferência: um salário de 10 milhões de euros (R$ 33,5 milhões) por temporada.

Se o Tianjin realmente aceitar este valor, Pato passaria a ter um dos maiores salários do futebol mundial chegando a valores semelhantes ao que Carlos Tevez receberá no Shanghai Shenhua, também da China. De acordo com o “As”, Villarreal, Tianjin Quanjian e Pato têm até a noite de segunda-feira para fechar a transferência.

O ex-atacante de Internacional, Milan, Corinthians, São Paulo e Chelsea está na Itália, onde o clube chinês realiza sua pré-temporada. Pato já passou por exames médicos e agora espera o fim da negociação para saber seu futuro. Segundo a imprensa espanhola, o Submarino Amarelo receberá cerca de 18 milhões de euros (R$ 60 milhões) pelo jogador.

Há cerca de um ano, Pato já havia recusado uma proposta do mesmo Tianjin Quanjian, então treinado por Vanderlei Luxemburgo e ainda na Segunda Divisão chinesa. Agora, o time está sob o comando do italiano Fabio Cannavaro e conseguiu o acesso à elite do país.

Em entrevista ao GloboEsporte.com no início da semana, Pato deixou claro que está feliz no Villarreal, com quem tem contrato até o meio de 2020, e que não pensava em deixar o futebol europeu tão cedo, mostrando-se empolgado com a nova chance no continente. Aos 27 anos, o brasileiro chegou há seis meses e vem tendo espaço no Submarino Amarelo. Fez 24 partidas na temporada e foi titular em 19 delas, marcando seis gols. Mas a concorrência no ataque aumentou nos últimos dias, com a contratação de Adrián López por empréstimo junto ao Porto e o retorno de Soldado, referência da equipe e que estava se recuperando de grave lesão.

