Publicada em 30 de janeiro de 2017 às 16:40

Capacitações apresentam soluções para novos e futuros empreendedores

Na semana de 6 de fevereiro, começa na cidade de Bonito o ciclo Nascer Bem, que oferece soluções para empresas e potenciais empreendedores que pretendem abrir um pequeno empreendimento. As inscrições são gratuitas e já estão abertas para as cinco palestras que acontecerão no Sebrae no município, localizado na Rua Coronel Pilad Rebuá, 2480, no Jardim Andréa.

Na segunda-feira (6), a partir das 19 horas, a palestra “Dicas para acertar nas compras para sua empresa” ensinará os principais pontos para uma compra bem-sucedida e uma negociação eficaz. Às 20 horas, começa a solução “Separando as contas pessoais das contas do seu negócio”, na qual os participantes aprenderão como separar o dinheiro da empresa do dinheiro das despesas particulares.

Já no dia 7, terça-feira, a palestra “Meu preço está certo? Estou tendo Lucro?” começa às 19 horas. Nela, os participantes receberão orientações sobre fatores de mercado, custos, despesas e lucro, para auxiliar a estabelecer o preço de venda dos produtos. Às 21 horas, começa a palestra “Dicas de como atender e vender bem”, que vai apresentar elementos para atingir a excelência no atendimento e adquirir um diferencial competitivo, estabelecendo diretrizes para o tratamento de situações inesperadas e aprendendo a lidar com essas variáveis para fidelizar clientes.

Na quarta-feira, dia 8, o tema “Entendendo o fluxo de caixa” começa às 19 horas e vai tratar de controle financeiro, planejamento de gastos e investimentos de qualidade. No dia 9, quinta-feira, às 19 horas, as palestras da semana terminam com a solução “Não quero perder dinheiro, o que devo fazer?”, que abordará ferramentas e métodos para controlar o dinheiro dentro do empreendimento.

Todas as capacitações são gratuitas. Inscrições e informações no Portal do Sebrae ou pelo telefone (67) 3255-6500.

