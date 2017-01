Publicada em 13 de janeiro de 2017 às 16:44

Mais de 60 mil vacinas contra a febre amarela estão em estoque para atender os municípios de Mato Grosso do Sul. O quantitativo está armazenado na Coordenadoria de Imunização, responsável pela distribuição das vacinas aos 79 municípios do Estado. Apesar de não ser uma vacina de grande procura pela população, todos os municípios estão abastecidos com as doses da vacina. Para ter acesso, o paciente deve ir até uma unidade de saúde e apresentar o seu cartão de vacinação para a atualização.

Com a repercussão dos casos de febre amarela registrados no estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde recomenda para aqueles que não se vacinaram que procurem uma unidade de saúde próxima para atualizar seu cartão de vacinação. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul registrou um caso confirmado de febre amarela (2015), não possuindo casos ou notificações recentes da doença. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados estão abastecidos com a vacina e o país tem estoque suficiente para atender toda a população nas situações recomendadas.

A Organização Mundial da Saúde considera que apenas uma dose da vacina já é suficiente para a proteção por toda a vida. No entanto, como medida adicional de proteção, o Ministério da Saúde definiu a manutenção do esquema de duas doses da vacina febre amarela no Calendário Nacional, sendo uma dose aos noves meses de idade e um reforço aos quatro anos.

Orientações para a vacinação contra febre amarela para residentes em área com recomendação da vacina ou viajantes para essa área: