Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 17:34

Saques de contas inativas do FGTS devem injetar até R$ 30 bilhões na economia

Previsão é do conselho curador do FGTS. Liberação dos saques, anunciada por Temer em dezembro, visa ajudar a reaquecer a economia brasileira

Os saques de recursos mantidos nas contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) devem injetar até R$ 30 bilhões na economia em 2017.

A previsão é do conselho curador do FGTS e foi divulgada nesta quarta-feira (4) pelo Ministério do Trabalho.

A liberação do saque foi anunciada em dezembro do ano passado pelo presidente Michel Temer.

Na ocasião, o próprio presidente já havia afirmado que a expectativa era de que os saques chegassem a R$ 30 bilhões.

A possibilidade de saque de recursos mantidos em contas inativas é mais uma medida do governo para tentar reaquecer a economia e reverter a recessão que atinge o país. Poderão ser retirados recursos de contas inativas até dezembro de 2015.

De acordo com o Ministério do Trabalho, atualmente existem 18,6 milhões de contas inativas há mais de um ano, onde estão depositados R$ 41 bilhões. Essas contas pertencem a 10,1 milhões de trabalhadores.

A estimativa do governo é que 70% desses trabalhadores que têm direito ao saque vão retirar os recursos dessas contas inativas. As regras para o saque ainda vão ser definidas pelo governo.

Do G1