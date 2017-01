Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 15:22

A Sanesul informa à população de Dourados, que em virtude da necessidade de execução de limpeza do canal de água bruta, substituição do Trafo da subestação e instalação de Te na adutora de água tratada, será realizada parada programada do sistema produtor do Rio Dourado, das 22h do dia 07/01/2017 até às 08h do dia 08/01/2017.

É importante que a população evite o desperdício até que se normalize o abastecimento.

Informamos que estarão disponíveis dois caminhões pipa, para atendimento a população, caso haja informação de falta de água.

Desde já a Sanesul agradece a compreensão de todos.

Caso tenha alguma dúvida, por favor entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 67 6010.