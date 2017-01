Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 18:52

Sanesul foi fundada em 26 de janeiro de 1979 por meio do Decreto Estadual nº 071/79

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul – completa nesta quinta-feira, 26 de janeiro, 38 anos. Foi criada em 1979 para garantir, prioritariamente, a qualidade de vida da população sul-mato-grossense nas atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Com isso, o compromisso da Sanesul em relação à sociedade é manter a universalização do abastecimento com água potável nas localidades operadas e aumentar progressivamente o índice de esgotamento sanitário para que o desenvolvimento socioeconômico e a proteção ao meio ambiente caminhem juntos, elevando a qualidade de vida e o bem-estar da população.

A Sanesul atende 123 localidades com abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, sendo 68 municípios e 57 distritos. Ou seja, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a Sanesul só não opera em 11. Para atender a demanda, a Sanesul produz (capta, trata e distribui), anualmente, 9,2 bilhões de litros de água para abastecer 1.352.352 sul-mato-grossenses.

Ao todo, são mais de 500 mil ligações de água e 150 mil ligações de esgoto.

O desempenho da Sanesul, por meio do trabalho realizado por cerca de 1.300 funcionários em todo o Estado, foi reconhecido com importantes prêmios e certificados, entre eles o Prêmio Gespública (Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização) em 2008; Certificação de Acreditação do Laboratório Central da Empresa pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), reconhecimento formal da qualidade das análises laboratoriais, com parâmetros aceitos no mundo todo e Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento em 2012, 2013 e 2014.

Além disso, a Revista Exame classificou a Sanesul como a terceira maior empresa de Mato Grosso do Sul e a 74ª do Centro-Oeste em 2011, a revista IstoÉ Dinheiro ranqueou a Sanesul em primeiro lugar entre as empresas de saneamento de médio porte, e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que Mato Grosso do Sul é o estado com o menor índice de internações hospitalares causadas por doenças veiculadas pela água, no final de 2013.