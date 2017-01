Publicada em 5 de janeiro de 2017 às 14:10

Novos escritórios, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas, vão trazer mais comodidade aos clientes

Para atender cada vez melhor a população, a Sanesul inaugurou dois novos escritórios em Dourados. O objetivo é descentralizar e agilizar o atendimento ao público, além de proporcionar mais comodidade aos clientes. Nos escritórios os usuários podem solicitar informações, reparos, segunda via da conta, fazer cadastro, consultar débitos, entre outros serviços.

Um dos novos escritórios está localizado na Rua Antonio Emilio de Figueiredo, número 170, Parque do Lago I (ao lado do Supermercado Abevê). Já o outro fica na Avenida Marcelino Pires, 4430, Vila Industrial. O horário de funcionamento de ambos é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17horas.

Além desses dois novos escritórios, a Sanesul possui um escritório central, localizado na Rua Onofre Pereira de Matos, 1330, no Centro. O horário de funcionamento é o mesmo dos demais.

De acordo com o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, a inauguração dos novos escritórios atende a uma reivindicação da população douradense.

“Estamos sempre atentos às demandas, visando melhorar cada vez os serviços prestados, e os novos escritórios, assim como os novos poços que perfuramos em dezembro, vão melhorar tanto o atendimento quanto a produção de água na cidade”, destacou.

“Agora os usuários possuem esses novos locais de atendimento, caso desejem solicitar informações e serviços. Estamos trabalhando para atender o público da melhor forma possível”, completou o gerente regional da Sanesul em Dourados, Paulo Roberto Nepomuceno.

André Fabiano Dalgallo, cliente atendido no escritório do Parque do Lago I, ficou satisfeito com o atendimento. “Consegui resolver o que precisava em menos de cinco minutos. A Sanesul está de parabéns por ter pensado em criar pontos extras de atendimento para os consumidores de Dourados”, afirmou.

A Sanesul também disponibiliza um serviço de atendimento ao consumidor 24 horas por telefone, através do número 0800 67 6010, e também o atendimento online via Agência Virtual, que pode ser acessada pelo site da Sanesul, através do link: http://agencia.sanesul.ms.gov.br