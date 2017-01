Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 16:33

O Nordeste brasileiro é conhecido por suas belezas naturais, pelo clima quente em boa parte do ano e pela diversidade gastronômica e cultural. Várias praias da região estão entre as mais bonitas do mundo, como a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, e a Praia dos Carneiros, em Tamandaré. As festas e as comemorações típicas como São João, Carnaval e Bumba-Meu-Boi também convidam os turistas a vivenciar um pouco das tradições brasileiras e a retornar a esse destino inesquecível.

Quem deseja percorrer o Nordeste sem gastar muito precisa planejar a viagem com antecedência, estabelecer um orçamento e aproveitar a baixa temporada, na qual os preços dos serviços turísticos ficam mais acessíveis. Uma alternativa para encontrar as melhores ofertas é a utilização de ferramentas de busca que comparam preços de passagens aéreas, estadias em hotéis e aluguel de carros em datas e horários diferentes e disponibilizam tabelas ou gráficos com essas informações.

Viajar com economia

De acordo com a ferramenta Quando Viajar, da agência de viagens online ViajaNet, o mês de março é o melhor período para aproveitar o verão no Nordeste com mais economia, pois os voos estão mais baratos. Esse recurso está disponível no site da empresa e permite que os clientes encontrem os preços mais baixos de passagens aéreas para o destino buscado por meio da análise de dados de um período de seis meses, além de mostrar a companhia que oferece a melhor oferta para o trecho escolhido.

Quem planeja ir de São Paulo a Maceió no dia 6 de março de 2017, por exemplo, consegue encontrar voos por R$ 638; se o destino é Salvador, a passagem sai por R$ 398 para o dia 15; o preço mais baixo para Fortaleza é para o dia 20 no valor de R$ 654; para desembarcar em Recife no dia 22 a passagem pode ser adquirida por R$ 478. Mesmo ao viajar mais barato, os turistas aproveitam o que há de melhor no Nordeste sem abrir mão das principais atrações e das visitas aos museus, teatros, igrejas, mercados e, é claro, às praias.