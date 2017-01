Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 14:55

Programa do Governo do Estado atende famílias carentes nas áreas da educação, cultura e geração de renda

A governadora em exercício, Rose Modesto, garantiu ao vereador Marçal Filho (PSDB) que trará para Dourados uma unidade do Rede Solidária, programa do Governo do Estado destinado a atender famílias em vulnerabilidade social. Em Mato Grosso do Sul apenas Campo Grande conta com o programa.

Criado em 2015 pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o Rede Solidária tem trazido bons resultados para a Capital. Durante encontro com a governadora em exercício, o vereador falou sobre a importância do programa para Dourados.

“É um projeto importante e que atende toda a família. Como Dourados é um município que também apresenta características semelhantes a Campo Grande, com bairros afastados da região central e problemas sociais, recomendei a Rose Modesto uma unidade e ela garantiu trazer o programa para Dourados”, comemorou Marçal Filho.

A construção do Rede Solidária depende de uma parceria entre a Prefeitura de Dourados, que oferece o espaço ou terreno para construção da sede, e o Governo do Estado, responsável pela infraestrutura e manutenção de atividades para crianças, adolescentes e adultos. O programa ainda conta com parcerias da iniciativa privada e de voluntários.

Rose Modesto explicou a Marçal que o Rede trouxe bons resultados para Campo Grande, como melhora significativa nas notas dos alunos na escola e que muitos pais conseguem hoje uma renda extra com venda de produtos que aprenderam a confeccionar nos cursos, além de outros que foram qualificados e conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho.

O Rede atua em diversos módulos abrangendo educação, esporte, lazer, cultura, saúde e empreendedorismo e tem atendido pouco mais de 800 famílias em cada uma das duas unidades em Campo Grande. Marçal requisitou a Rose uma estrutura semelhante da Capital para Dourados.