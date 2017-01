Publicada em 11 de janeiro de 2017 às 07:55

Rock in Rio 2017: Ingressos começam a ser vendidos em 6 de abril

Os ingressos para o Rock in Rio 2017 começarão a ser vendidos a partir do dia 6 de abril, anunciou o festival. Segundo a produção do evento, a programação completa já terá sido divulgada antes desse dia. A venda será feita pelo site Ingresso.com, mas ainda não há informações sobre preços.

Em novembro passado, os bilhetes do Rock in Rio Card, que equivalem a ingressos para a edição de 2017 do festival, se esgotaram menos de duas horas após o início das vendas. Os cards custavam R$ 435 (inteira) e R$ 217,50 (meia).

O Rock in Rio 2017 acontecerá entre os dias 15 e 24 de setembro, no Rio. Pela primeira vez, uma edição brasileira terá duas Rock Streets. As ruas temáticas com lojas, restaurantes e apresentações artísticas vão homenagear a África e o Brasil.

Atrações anunciadas

Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Maroon 5, Bon Jovi e Billy Idol estão confirmados na programação. Neste ano, a Cidade do Rock será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olímpiada do Rio em 2016.

Segundo a organização do evento, o novo local é duas vezes maior que a antiga Cidade do Rock, também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e vai facilitar o acesso à festa. A produção informou que o público agora poderá optar pelo sistema de transportes usado durante os Jogos Olímpicos 2016.

Do G1