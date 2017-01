Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 08:52

O jogo da amizade, entre Brasil e Colômbia, nessa quarta-feira, no Engenhão, terminou mal para o meia-atacante, Robinho, do Atlético-MG. O jogador sofreu uma entrada e se lesionou, tendo uma pequena fratura na coluna. De acordo com os médicos atleticanos, a fratura foi parcial e é muito parecida com a lesão que tirou o jovem Neymar da Copa do Mundo 2014, em jogo também contra a Colômbia.

“O Robinho no jogo contra a Colômbia, sofreu um trauma na região posterior, próximo a região lombar, uma pequena fratura no processo transverso da terceira vértebra lombar. Uma fratura pequena, incompleta, no osso da coluna lombar, num processo ósseo que se localiza em uma vértebra bem baixa. O processo de recuperação não vai demorar poucos dias, mas não será tão longo, porque foi uma fratura incompleta e sem desvio”, explicou o médico Rodrigo Lasmar.

“Para ilustrar, é a mesma fratura que o Neymar teve na Copa do Mundo, só que o Neymar teve a fratura com desvio, o osso fraturou completamente e se deslocou. O Robinho teve uma fratura incompleta, que não atravessa de um lado a outro do osso”, acrescentou.

Robinho deve ficar em torno de três semanas afastado. Após esse tempo, quando se recuperar totalmente, o jogador deverá passar novamente por um período de treinamento para voltar a forma física.

“O tratamento é repouso. Não tem uma uma imobilização mais rígida. A medida em que ele se sentir bem, se sentir confortável, ele volta gradativamente ao trabalho de reforço, aeróbico leve, até voltar a trabalhar com bola”, finalizou.

O Atlético estreia no Campeonato Mineiro neste sábado, no Independência, contra o América de Teófilo Otoni. Sem Robinho, Roger Machado terá que definir o substituto, Maicosuel e Lucas Pratto surgem como opções para o treinador.

Da Gazeta Esportiva