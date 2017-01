Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 16:55

O grupo eletrônico Clean Bandit também estará presente no evento

O Festival de Sanremo, o maior e mais importante evento musical da Itália que neste ano acontecerá entre 7 e 11 de fevereiro no tradicional Teatro Ariston, na Ligúria, divulgou mais duas atrações internacionais que participarão das cinco noites do concurso.

Com 70 milhões de álbuns vendidos, 18 Brit Awards e o recente reconhecimento como Brit Music Icon, o cantor Robbie Williams, que voltou no ano passado à cena musical com seu mais novo disco, “The Heavy Entertainment Show”, será um dos convidados especiais de Sanremo 2017.

No evento, também fará uma performance o grupo de música eletrônica britânico Clean Bandit, famoso por músicas como “Real Love”, “Rather Be” e a mais recente “Rockabye”, com participação do rapper jamaicano Sean Paul e com a cantora inglesa Anne-Marie.

Além disso, o apresentador e diretor artístico do festival há três anos, Carlo Conti, também anunciou que a atriz e modelo espanhola Rocio Muñoz Morales, que já foi co-apresentadora de Sanremo, e seu marido, o ator italiano Raoul Bova, estarão no festival.

O evento deste ano também contará com as apresentações dos cantores Ricky Martin, Tiziano Ferro, Mika e Rang’n’Bone Man.

Da AnsaFlash