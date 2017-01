Publicada em 12 de janeiro de 2017 às 15:50

A FAEMS – Federação das Associações Empresariais de MS – divulgará o resultado final da campanha Natal Premiado nesta sexta-feira (13), durante o programa O Povo Na TV, exibido pelo SBT MS, a partir das 10h40. Após divulgação na emissora, o mesmo será feito nos sites e redes sociais da Federação.

De acordo com a organização, 97.169 pessoas foram cadastradas na campanha. Foram registradas, ainda, 931.298 rasgadinhas. “A iniciativa foi um sucesso nas cidades onde foi desenvolvida. Esta foi uma forma que a Federação encontrou para auxiliar as associações e também movimentar a economia do Estado, aquecendo as vendas no comércio”, acredita o presidente da FAEMS, Alfredo Zamlutti Júnior.

O objetivo da campanha foi sortear mais de R$ 1 milhão em Mato Grosso do Sul, distribuídos em 490 prêmios. Entre as premiações, estão 20 carros 0km, 420 vale compras no valor de R$ 400 cada, 20 certificados de barras de ouro no valor de R$ 1.500,00 cada, 5 viagens no valor de R$ 5 mil cada e 25 vales de compras de R$ 1.000,00 cada.

A promoção funcionou da seguinte forma: a cada R$ 50 em compras em lojas participantes, o cliente recebeu uma rasgadinha, onde havia um código. Este código foi cadastrado no site oficial da campanha. Para cada código cadastrado, o sistema gerou um número da sorte, que ficou vinculado ao CPF do cliente.

Participaram da campanha os municípios de Campo Grande, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia, Corumbá, Paranaíba, Inocência, Água Clara, Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Ivinhema, Naviraí, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Caarapó, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Jardim, Bonito, Aquidauana, Terenos, Itaquiraí e Nova Alvorada do Sul. O site da campanha é www.campanhafaems.com.br