Publicada em 28 de janeiro de 2017 às 11:01

O torcedor do Santos terá mais um ano para acompanhar o ídolo Renato ‘jogando de terno’ na Vila Belmiro. Na tarde desta sexta-feira, o Peixe anunciou oficialmente a renovação de contrato com o volante até o dia 31 de dezembro de 2018.

Seu vínculo era até o fim desta temporada, porém, como revelado pela Gazeta Esportiva no começo de janeiro, o experiente jogador já havia demonstrado interesse em renovar por mais um ano com o clube.

“Estou muito feliz por estar prorrogando, sem palavras. Prometo me dedicar aos jogos como sempre fiz, por todo carinho que tenho pelo Santos e sua torcida. Pedi para a diretoria para prorrogar o contrato, era uma vontade minha continuar jogando mais um ano. Conversei com a minha família também, que ficaram felizes”, explicou o ídolo santista.

Comandante do meio de campo santista, Renato, que tem 37 anos, está empolgado com os seis reforços que o clube trouxe para a temporada (Bruno Henrique, Kayke, Leandro Donizete, Cleber, Vladimir Hernández e Matheus Ribeiro). Segundo o volante, os novos atletas poderão passar um pouco de sua experiência para os mais jovens, que disputarão a Copa Libertadores da América pela primeira vez na carreira.

“O meu papel, assim como o dos jogadores mais experientes e bagagem é sempre auxiliar e incentivar os garotos. Quando cheguei aos 21 anos aqui, os mais experientes também me ajudaram muito. Procuro passar para eles o que é jogar no Santos, a responsabilidade que é vestir a camisa. Mas eles devem fazer o simples, são jogadores de nível e queremos que eles cresçam”, concluiu.

Renato chegou ao Santos em 2000, foi bicampeão brasileiro em 2002 e 2004 e vice da Libertadores em 2003. Após se destacar e ser convocado pela Seleção Brasileira, o volante foi vendido para o Sevilla, da Espanha, também em 2004 e retornou ao Peixe em 2014, conquistando duas edições do Campeonato Paulista. No total, são 349 jogos e 30 gols marcados com a camisa do alvinegro.

Da Gazeta Esportiva