Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 13:36

Em sua primeira agenda pública de 2017, o governador Reinaldo Azambuja firmou parceria com o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, para tapar buracos de ruas e avenidas da Capital de Mato Grosso do Sul. Reinaldo visitou o Paço Municipal nesta quarta-feira (4) para conhecer a nova equipe de gestores da prefeitura, que assumiu o comando da administração municipal no último dia 1º, e reforçar proposta de investimentos na cidade.

“Iniciamos a construção de um diálogo aberto e transparente, para juntos resolvermos os problemas comuns da população e diminuirmos sofrimento e dificuldades das pessoas que vivem em Campo Grande”, falou o governador. Segundo ele, a primeira parceria do Estado com a Capital será nas áreas da infraestrutura e habitação, tapando buracos que atrapalham a locomoção de veículos nas vias públicas e construindo casas para famílias que foram retiradas da antiga favela Cidade de Deus.

Após reunião a portas fechadas com o prefeito, Reinaldo revelou que as equipes da prefeitura e do Governo do Estado vão se reunir nesta semana para quantificar valores para por fim aos buracos e crateras que atrapalham o trânsito da cidade. “Vamos firmar um convênio, o Estado e a prefeitura vão entrar com recursos para rapidamente diminuir o sofrimento da população”, garantiu o governador. Ele classificou a situação como “emergencial”.

Segundo Marcos, o apoio do Estado vai reforçar o serviço de tapa buracos em Campo Grande em 100%. Cerca de 15 equipes trabalham fechando crateras na cidade, informou o prefeito. Depois de oficializado apoio estadual esse número chegará a 30, completou. “O governador está ajudando a reconstruir nossa cidade”, afirmou o prefeito, que classificou a atitude do governador como republicana e altruísta.

Habitação

A tônica do encontro entre os dois gestores foi a “reconstrução” de Campo Grande. Além de garantir apoio para recuperar o pavimento da Capital sul-mato-grossense, o Governo do Estado vai investir na área habitacional, inicialmente para atender famílias que foram retiradas da antiga favela Cidade de Deus, garantiu o governador.

“O Estado vai aportar recursos e ajudar, como já fizemos em vários municípios de Mato Grosso do Sul”, falou Reinaldo. De acordo com ele, a proposta é o Estado investir em material de construção, ficando a Prefeitura de Campo Grande responsável pela mão de obra da edificação das unidades habitacionais. “Nossas equipes vão se reunir para resolver o sofrimento daquelas famílias”, disse o chefe do Executivo Estadual.

Segundo Marcos, cerca de 140 famílias foram retiradas da antiga favela e continuam sem condições mínimas de habitação. “Estamos fazendo pontes e destruindo muros que foram edificados nos últimos quatro anos”, concluiu o novo prefeito sobre a parceria com o Governo do Estado.

Encontro

Participaram da reunião com o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Trad os secretários de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis; o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha; e os secretários municipais da Capital.