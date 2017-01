Publicada em 6 de janeiro de 2017 às 18:03

A ideia é contribuir para a formação integral, incentivando a leitura, a produção cultural e o desenvolvimento humano

O acervo de publicações da Rede Marista de Solidariedade disponibiliza em seu site institucional uma lista de 14 publicações para leitura por meio do ISSU do Grupo Marista e duas delas para download gratuito em PDF.

De acordo com Viviane Silva, gerente educacional da Rede Marista de Solidariedade, as publicações são o resultado do esforço e contribuição de relatos de experiências de educadores da Rede e especialistas nas temáticas abordadas pelas publicações. “As obras são escritas a várias mãos, com o objetivo de reconhecer a autoria de educadores e incentivar pesquisas, estudos e produção de conhecimento sobre direitos humanos, em especial na área da educação, além de divulgar boas práticas, explica a gerente.

As obras trazem reflexões e experiências de diversas áreas da educação e solidariedade, que são organizadas nas temáticas: “Direito das Crianças e dos Jovens”, “Educação”, e “Solidariedade.

O livro mais recente e publicado este ano é “Diálogos e caminhos da Educação Integral em tempo integral no Ensino Fundamental: registro metodológico”, que tem como foco a atuação no Ensino Fundamental sob a perspectiva da Educação Integral, que envolve a efetivação de uma educação que busca desenvolver as pessoas em suas múltiplas dimensões: física, intelectual, emocional, estética, lúdica, social e cultural.

Essa expectativa é traduzida nessa publicação a partir do registro dos esforços de implementação de uma proposta de educação integral em duas unidades: Centro Educacional Marista Lucia Mayvorne, em Florianópolis (SC), e Centro Educacional Marista Ecológica, em Almirante Tamandaré (PR).

A descrição e o link para leitura das publicações estão disponíveis em www.solmarista.org.br/publicacoes.

Sobre a Rede Marista de Solidariedade

A Rede Marista de Solidariedade abrange programas, projetos e ações de promoção e defesa dos direitos das crianças e dos jovens desenvolvidos em todas as áreas de atuação do Grupo Marista. A Instituição Marista tem status consultivo na Comissão de Direitos Humanos da ONU, por meio da Fundação Marista de Solidariedade Internacional. A rede desenvolve iniciativas para a efetivação dos direitos da criança, como o Centro Marista de Defesa da Infância. Representantes da Rede Marista de Solidariedade participam de conselhos, fóruns e redes nas áreas de educação, direitos da criança e do jovem, assistência social e saúde nos níveis municipais, estaduais e nacional. A rede também atende diretamente cerca de 16 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, de maneira contínua, em 26 unidades sociais e nos programas de bolsas de estudo para a Educação Básica, Profissional e Ensino Superior. Outras informações, acesse: www.solmarista.org.br

Sobre o Grupo Marista

No Brasil desde 1897, o Instituto Marista divide-se em unidades administrativas no País. Uma delas é o Grupo Marista – presente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, na cidade de Goiânia e no Distrito Federal, além de filiais da FTD em nove estados – com atuação nas áreas de Educação, Solidariedade, Saúde e Comunicação, por meio de uma agremiação de organizações sem fins econômicos. Na Educação, seus colégios, centros técnicos e universidades formam mais de 60 mil pessoas anualmente e ampliam o conhecimento com a publicação de 34 milhões de livros em editoras próprias. A Rede Marista de Solidariedade atende diretamente 16 mil crianças e jovens de maneira contínua, além de atuar em todas as frentes do Grupo Marista a partir de programas com base na promoção e defesa dos direitos das infâncias e juventudes, bem como estratégias de incidência política e fomento à educação para a solidariedade. Na Saúde, seus hospitais realizam 443 mil atendimentos ao ano e proporcionam ações de humanização, conscientização e prevenção. Na Comunicação, suas rádios prezam pela difusão de conhecimento, cultura e cidadania. E, diariamente, seus cerca de 14 mil colaboradores vivenciam e disseminam valores humanos, cristãos e Maristas para formar cidadãos éticos, justos e solidários. Outras informações, acesse: www.grupomarista.org.br