Publicada em 18 de janeiro de 2017 às 17:20

O período de férias é a grande chance de as famílias visitarem juntas lugares desconhecidos, ver de perto atrações pelo Brasil afora tão divulgadas que enchem as pessoas de curiosidade. Enquanto os turistas procuram as melhores opções, os hotéis se preparam com novidades para encantar os visitantes. É o caso do Hotel 10, única rede padronizada que nasceu no Brasil. “As dez unidades da nossa rede, espalhadas pelo país, estão prontas com campanha especial. O slogan ‘Sinta-se bem’ tem a ideia de mostrar como as férias podem ser sensacionais perto de destinos inesquecíveis. Preparamos surpresas como kits com guloseimas e água para deixar o deslocamento dos hóspedes de um ponto turístico a outro ainda mais agradável”, conta o diretor da rede, Bruno Linzmeyer. A rede hoteleira aposta ainda na divulgação de roteiros próximos a seus estabelecimentos para fomentar esse crescimento e garantir aos clientes férias sensacionais. O Hotel 10 ajudou a elaborar esta lista repleta de cartões postais. Veja qual o seu preferido e aproveite uma bela viagem:

Dourados (MS)

– Paraguai: que tal umas compras no Paraguai? Ou mesmo visitar o país para conhecer a cultura de nossos vizinhos?

– Bonito: são diversas atividades oferecidas. Para aproveitar um pouco de tudo, é bom fazer um planejamento. Opções não faltam: rapel e mergulho, visita a Gruta do Lago Azul, arvorismo, passeio de bote, caminhadas nas estâncias repletas de cachoeiras e muito mais.

Palmas (TO)

– Parque Estadual do Lajeado: um lugar que preserva amostras dos ecossistemas da Serra do Lajeado, sua flora, fauna e demais recursos naturais. Um lugar encantador.

– Parque Estadual do Jalapão: frequentado por apaixonados pelo ecoturismo e turismo de aventura. A região encanta por suas águas abundantes, chapadões e serras com clima da savana, além da paisagem de cerrado.

Aparecida de Goiânia (GO)

– Caldas Novas: com água quentinha por todos os lados, o melhor a fazer é aproveitar os parques aquáticos e rios, seja para relaxar ou para brincar. Os amantes da natureza podem praticar ciclismo, aproveitar os bosques, piscinas termais e a lagoa. O Parque da Lagoa Quente possui as águas mais quentes da região.

– Goiânia: apresenta uma intensa agitação cultural, com seus inúmeros museus, parques, galerias de artes e universidades. Não deixe de visitar a Feira Hippie, especializada em guloseimas e instalada na tradicional Rua do Lazer. É um ponto turístico da cidade onde é possível ver a antiga estação ferroviária e a Maria Fumaça.

Blumenau (SC)

– Blumenau: as pessoas podem curtir a cidade conhecida como a terra da cerveja. Além de boa comida, Blumenau oferece gastronomia farta e paisagens que encantam. Atrações não faltam para todas as idades.

– Pomerode: a cidade mais alemã do Brasil atrai gente de todos os lugares. Os cardápios típicos são de dar água na boca. Também não faltam atrações para crianças, como a Vila Encantada e o maior zoológico do estado de Santa Catarina.

– Nova Trento: segunda maior Estância Turística Religiosa do Brasil, destaca-se por possuir dois santuários: o Santuário Santa Paulina e o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. Neste destino você conta ainda com paradas para compra de vinhos, licores e produtos coloniais produzidos no local.

– Brusque: gosta de fazer compras? Brusque, além das belezas naturais e arquitetônicas, tem grande potencial em compras de vestuário e tecidos a pronta entrega, com grande variedade, qualidade e preços diretos de fábrica.

Curitiba (PR)

– Curitiba: são inúmeros pontos turísticos, como o bairro Santa Felicidade, o Jardim Botânico, as ruínas da Igreja de São Francisco de Paula, o Parque Barigui e o Museu Oscar Niemeyer. Vale a pena conferir.

– Morretes: embarque no trem que vai de Curitiba a Morretes pela Serra do Mar. São 110 quilômetros em três horas, até a cidadezinha histórica.

Itajaí (SC)

– Balneário Camboriú: dia e noite, de janeiro a dezembro, o agito é intenso na Avenida Atlântica, que contorna a Praia Central e concentra movimentados bares, casas noturnas, lanchonetes e restaurantes especializados em frutos do mar e cozinha internacional. Ainda tem o Parque Unipraias, um belo passeio com a família em meio à natureza.

– Penha: além de belas praias, a cidade é sede do Beto Carrero World, o maior parque multitemático da América Latina.

Joinville (SC)

– Serra Dona Francisca: subindo ou descendo a estrada, é possível contemplar a vegetação exuberante da Floresta Atlântica misturada às flores cultivadas nos jardins das residências que margeiam a via. É possível conhecer a Cachoeira do Rio da Prata, o Mirante e muitas outras belezas naturais.

– São Francisco do Sul: a terceira cidade mais antiga do Brasil e o berço do estado de Santa Catarina oferece aos turistas muitas belezas históricas e naturais.

Ponta Grossa (PR)

– Parque Estadual de Vila Velha: fica a 20 quilômetros do Centro de Ponta Grossa e é composta por três principais elementos: Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada.

– Castro: possui diversos atrativos como o Museu do Tropeiro, a Fazenda Capão Alto, a Colônia Castrolanda, o Parque Balneário Dr. Libânio Estanislau Cardoso e o Parque Lacustre.

São Leopoldo (RS)

– Rota Romântica Serra Gaúcha: é um roteiro emocionante, irresistível, com boa estrutura com muitos atrativos ao turista. As famosas Gramado e Canela fazem parte dessa rota.

– Rota dos Vinhos: se encontra entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. O Vale representa o legado histórico, cultural e gastronômico deixado pelos imigrantes italianos.

União da Vitória (PR)

– Parque Histórico Iguassu: oferece passeios de barco no Lago de Foz do Areia, trilha ecológica e estrutura para acampamentos.

– Morro do Cristo: um dos mais altos que cercam o município, de onde se tem uma magnífica vista das “cidades gêmeas” do Iguaçu.