Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 10:55

O Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira, 09 de janeiro, traz decreto do governador Reinado Azambuja, nomeando os 22 assessores dos procuradores do Estado, que passaram no processo seletivo realizado em 2016.

A melhoria da estrutura física e humana da PGE (Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) vem sendo uma luta constante da APREMS (Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul) e a sensibilidade do governador e do procurador-geral do Estado Adalberto Neves Miranda vêm permitindo importantes avanços à carreira.

Confira o resultado da seleção: