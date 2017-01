Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 12:48

As inscrições para a primeira edição de 2017 do Programa Universidade para Todos (Prouni) serão abertas na próxima terça-feira (31) e seguem até as 23h59 do dia 3 de fevereiro. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 6 de fevereiro. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26).

O Ministério da Educação ainda não divulgou quantas bolsas serão oferecidas nesta edição. O programa distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e situação socioeconômica da família do candidato.

O início da inscrição foi adiado em um dia “por questões técnicas” segundo o Ministério da Educação.

Somente poderá participar da disputa o candidato que tenha feito o Enem 2016, que tenha cursado o ensino médio completo na rede pública ou na privada, como bolsista. Só terão direito à bolsa integral, os candidatos com renda familiar bruta mensal de até um 1,5 salário mínimo; e à bolsa parcial, aqueles com renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos.

Confira as datas:

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Inscrições: 31 de janeiro a 3 de fevereiro

31 de janeiro a 3 de fevereiro Primeira chamada: 6 de fevereiro, com comprovação das informações entre 6 a 13 de fevereiro

6 de fevereiro, com comprovação das informações entre 6 a 13 de fevereiro Segunda chamada: 20 de fevereiro, com comprovação das informações entre 20 e 24 de fevereiro

20 de fevereiro, com comprovação das informações entre 20 e 24 de fevereiro Lista de espera:candidatos manifestam interesse entre 7 e 8 de março; universidades podem consultar a partir do dia 10 de março

Os alunos que não foram contemplados pelo Prouni, podem recorrer ao Financiamento Estudantil Fies. Veja o calendário:

Financiamento Estudantil (Fies)

Inscrições: 7 a 10 de fevereiro

7 a 10 de fevereiro Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação em universidades particulares.

Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação em universidades particulares. Como funciona: Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal.

Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal. Número de vagas:Ainda não foi divulgado pelo MEC. O ministro da Educação, Mendonça Filho, porém, garantiu que o número de novos contratos do Fies no ano de 2017 deverá ser pelo menos o mesmo que em 2016.

Dúvidas

O MEC orienta se o candidato tiver dificuldades para se inscrever deve ligar para o 0800-616161.

