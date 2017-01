Publicada em 17 de janeiro de 2017 às 16:42

Feira recebe interessados em tecnologias voltadas ao agronegócio em Mato Grosso do Sul

A Promip, startup que atua no controle biológico aplicado e manejo integrado de pragas, será uma das expositoras da Showtec 2017, um dos maiores eventos sobre tecnologia para o agronegócio, que acontece entre os dias 18 e 20 de janeiro em Maracaju-MS. Na feira, a empresa vai demonstrar suas soluções inovadoras para a aplicação de produtos biológicos em soja, milho, algodão e culturas de alto valor agregado.

O estado do Mato Grosso do Sul tem feito esforços contínuos para implantar um programa conciso de controle biológico nas culturas da região. Entidades locais produziram até um Plano Estadual de Controle Biológico recentemente. Nesse cenário, a tecnologia desenvolvida pela Promip pode ser importante para os objetivos propostos.

“Será uma ótima oportunidade para os produtores rurais do MS conhecerem os benefícios do manejo integrado de pragas e controle biológico a partir das ferramentas oferecidas pela empresa. Uma das novidades que apresentaremos é o Vant, um drone que facilita a aplicação de predadores de pragas na plantação. Faremos demonstrações no local a respeito dessa solução”, explica Marcelo Poletti, CEO da Promip.

A Showtec 2017 é promovida pela Fundação MS, que espera receber mais de 16 mil visitantes e 120 expositores. Mais informações sobre a feira podem ser encontradas no site da Showtec 2017.

Sobre a Promip

A Promip, empresa de manejo integrado de pragas e controle biológico foi fundada em 2006 junto à ESALTec em Piracicaba/SP. Atualmente sua Biofábrica e Estação Experimental estão localizadas em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. É a única empresa brasileira que produz e comercializa predadores, que complementam o uso de agroquímicos no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, melhorando a produtividade agrícola. A Promip desenvolve inovações capazes de aumentar a produção dos alimentos cultivados no campo, trazendo soluções complementares ao uso de agroquímicos e transgênicos.