Publicada em 30 de janeiro de 2017 às 18:03

O Programa Estrada para a Saúde da CCR MSVia começou 2017 com uma novidade. A partir deste mês, por meio da parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a ação terá uma inovação visual, contando agora com as logomarcas dos parceiros estampadas no fundo das tendas que dão suporte ao evento.

A ideia surgiu como forma de dar mais destaque e visibilidade às instituições que promovem o programa, mensalmente, oferecendo de forma gratuita exames como testes de colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade visual e auditiva, aferição de pressão arterial, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC) e aplicação de vacinas. Ao final dos procedimentos, os participantes receberam uma carteirinha contendo as informações obtidas durante o circuito.

Na última quinta-feira (26/01), a ação aconteceu no Posto Kátia Locatelli, na altura do km 462 da BR-163/MS, em Campo Grande, das 15h às 21h, realizando 94 atendimentos.

A edição de janeiro de 2017 do Estrada para a Saúde da CCR MSVia e da ANTT contou como parceiros também o Instituto CCR, a Mercedes Benz, o Posto Kátia Locatelli a Escola Padrão (serviços de enfermagem).