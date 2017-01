Publicada em 10 de janeiro de 2017 às 14:55

Os participantes do Showtec 2017, uma das maiores feiras de tecnologias agropecuárias do País, poderão aproveitar o evento para conhecerem as novidades do mercado de máquinas e implementos agrícolas. Durante o evento, mais de 20 empresas apresentarão ao público novos equipamentos que auxiliam o dia-a-dia do trabalho realizado no campo. Entre os produtos, estão colheitadeiras, plantadeiras, tratores, linhas de pulverizadores, além de outros. O evento será realizado de 18 a 20 de janeiro, em Maracaju-MS.

Conforme o pesquisador de manejo e fertilidade do solo da Fundação MS, Douglas Gitti, o objetivo é mostrar um leque de opções aos produtores rurais. “Esperamos que o público encontre produtos novos por meio dos lançamentos de linhas de máquinas. As tecnologias estão disponíveis para ajudar a otimizar o trabalho. Haverá também produtos para comercialização, ou seja, será a oportunidade de fazer bons negócios durante a feira”, diz.

Já o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, acredita que a feira irá possibilitar proximidade maior dos produtores rurais com empresas do setor. “Dessa formas, vamos estreitar relacionamentos, levando informações precisas para os sistemas produtivos, de modo que possam ser aplicadas nas atividades ligadas ao meio rural”, enfatiza.

A programação do Showtec 2017 traz debates importantes, entre eles, manejo de pastagens para aumento da produção bovina, bem estar animal, construção do solo para máxima produtividade, estruturação física do solo, sanidade, qualidade do solo, melhoramento genético, integração e sucessão familiar, entre outros. Todos os detalhes podem ser conferidos no site do evento: www.portalshowtec.com.br.

Sobre o Showtec

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.