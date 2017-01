Publicada em 11 de janeiro de 2017 às 14:50

Nesta quarta-feira, o elenco do Botafogo se reapresentou para iniciar os treinos visando a estreia na Libertadores. A grande novidade em General Severiano foi a apresentação oficial do meia Montillo. O argentino é a principal contratação alvinegra para a temporada. O presidente Carlos Eduardo Pereira destacou a chegada do jogador e a mudança de patamar da equipe com sua chegada.

“Montillo marca uma nova fase do Botafogo. Em 2016, o Botafogo era tido como sério candidato ao rebaixamento, muito antes de nos aborrecer essas colocações foram motivações para todos nós. Vimos nisso quase como um desafio, que foi vencido com muita união e trabalho de todo o elenco. Fomos a quinta melhor equipe da Série A, prova do potencial muito grande do elenco”, disse.

Montillo exaltou o acerto com o Botafogo. O argentino terá a responsabilidade de vestir a camisa 7, principal do clube carioca. O jogador afirmou que precisa de ritmo para chegar bem na estreia da Libertadores, pois não atua desde novembro.

“Mais importante para mim é pegar ritmo. Calendário chinês acaba em novembro e não tem mais jogo. Continuei treinando porque sabia que esse ano seria muito importante para mim. Tenho que pegar agora ritmo de jogo. Esquecer de jogar bola ninguém esquece. Trabalhei muito a parte física para chegar da melhor maneira. Estou muito empolgado, que as coisas vão bem”, declarou.

Para o argentino, o Botafogo deve focar nos duelos contra o Colo Colo-CHI. Montillo destacou que o elenco terá pouco tempo para trabalhar, pois o primeiro jogo contra os chilenos será no dia 1º de fevereiro, no Engenhão.

“Trabalhando e pensando que são 2 jogos, não tem mais. Pensar como final. Está todo mundo empolgado, vi no vestiário. Tem pouco tempo para se preparar, mas acho que é o suficiente para chegar da melhor maneira. Tem que se conhecer, mas futebol é igual em todo lugar do mundo. Quando tem vontade e bons jogadores fica mais fácil. Não pode deixar de lado o Carioca”, comentou.

Por fim, o meia falou sobre o adversário do Botafogo na Libertadores. Montillo surgiu para o futebol brasileiro quando atuava pela Universidad de Chile e conhece bem o Colo Colo.

“Conheço um pouco Colo-Colo porque joguei muito tempo lá. Treinador gosta de sair para jogar, coloca a equipe objetiva, atacando com cinco, seis jogadores. Temos que pensar no Botafogo, se fizermos as coisas bem vai ser difícil perder. Tem que respeitar, mas pensar na gente dentro do campo, no que o treinador quer”, concluiu.

O elenco do Botafogo vai realizar a pré-temporada no Espírito Santo, antes da estreia no Campeonato Carioca, dia 25, contra o Madureira.

Da Gazeta Esportiva