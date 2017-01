Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 14:22

Nesta quinta-feira, 19, na BR 262, km 23, em Três Lagoas, foi abordado pela equipe PRF um veículo Peugeot/207 Passion, placas de São José do Rio Preto/SP, conduzido por um homem de 21 anos.

Pelo fato do automóvel apresentar características de dublê, os policiais rodoviários federais procederam à verificação dos sinais identificadores do veículo e constataram que o mesmo era clonado tendo como placas originais de Birigui/SP, com ocorrência de roubo na cidade em 28/08/2016.

Sobre o automóvel, o condutor disse que esteve na cidade de Araçatuba/SP no dia anterior e que recebeu uma oferta no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para buscar o veículo naquela cidade e levá-lo até Campo Grande.

Ocorrência encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. O motorista foi preso em flagrante por receptação, crime cuja pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos. O automóvel, que tem o valor de mercado de R$21.022,00, será periciado e, posteriormente, devolvido ao seu proprietário.