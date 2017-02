Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 18:42

Nesta segunda-feira, 30, por volta das 21horas, policiais rodoviários federais, em procedimento de fiscalização ordinária em frente à Unidade Operacional da PRF de Três Lagoas, na BR 262, km 23, abordaram um veículo Fiat/Uno Mille, placas de Pouso Alegre/MG, conduzido por um jovem de 19 anos.

Em virtude do nervosismo e das contradições na entrevista do condutor, foi realizada uma busca interna no automóvel, sendo encontrado 499 quilos de substância com característica de maconha por todo o interior do veículo.

Sobre o entorpecente, o motorista informou que pegou o automóvel com a droga na cidade de Campo Grande, de uma pessoa que não informou, levaria o entorpecente até a cidade de Três Lagoas e deixaria o veículo com as chaves no contato em um posto de gasolina cujo nome não soube informar.

Além da droga flagrada, a equipe também constatou que a placa de identificação afixada no automóvel não condizia com a original, ou seja, o veículo possuía como placas aparentes de Nova Andradina, porém, no interior do automóvel foram encontradas as placas originais da cidade de Pouso Alegre/MG, bem como placas com caracteres de Ourinhos/SP, estas provavelmente usadas para dificultar a fiscalização.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas, juntamente com o veículo e a droga.

O preso responderá pelos crimes de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor e tráfico de drogas, sendo este último crime inafiançável e equiparado a hediondo, cuja pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos. O entorpecente apreendido tem o valor estimado em 500 mil reais.