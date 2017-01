Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 07:27

Nesta quinta-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai em Caarapó. Durante abordagem a um caminhão Volvo/FH 420, com um semi-reboque baú, com placas de Camburiú/SC, policiais rodoviários federais encontraram no compartimento de carga aproximadamente 1.100 (mil e cem) caixas de cigarros (aproximadamente 550 mil carteiras).

O motorista, de 61 anos, apresentou nota fiscal falsa referente a um carregamento de embalagens. Após o flagrante o mesmo informou que receberia R$ 5 mil pelo crime. Não foi informado o destino da carga.

O motorista e o veículo com o contrabando foram encaminhados para a Polícia Federal de Dourados.