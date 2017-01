Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 12:43

PRF apreende cocaína no interior de uma moto em Ponta Porã

Suspeito confessou o transporte e disse que quitaria dívida com traficantes

Na manhã de quinta-feira (19), no km 65 da BR 463, no município de Ponta Porã, a Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização de rotina apreendeu 6 kg de cocaína, no interior de uma moto.

A equipe da PRF abordou a motocicleta Honda/CB 300R, conduzida por um homem de 39 anos.

Após entrevista preliminar, o condutor demonstrou nervosismo e entrou em contradição em suas respostas, levantando suspeitas da equipe.

Em busca do interior do veículo, os policiais encontraram cerca de 6 Kg de cocaína em compartimentos preparados para transporte da droga.

Após dado voz de prisão ao autor, o mesmo confessou que na data de 18.01.2017, veio para a região de fronteira, onde ficou numa casa de desconhecidos, segundo ele, brasileiros, que se chamavam pelo apelido de “parça”.

Confessou ainda que é usuário de drogas e possui uma dívida com uma “boca de fumo” no valor de R$ 700,00, sendo que, após essa viagem, ele quitaria a dívida.

Diante do flagrante o homem foi preso encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã.