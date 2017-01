Publicada em 8 de janeiro de 2017 às 06:52

Nesta quinta-feira, 05, por volta das 15h45, na BR 262, km 23, em Três Lagoas, em frente à Unidade Operacional da PRF, foi abordado um veículo VW/8.140, placas de São Bernardo do Campo/SP, conduzido por um homem de 56 anos, tendo como passageiros uma mulher de 29 anos, é uma criança.

Pelo fato do condutor apresentar nervosismo bem como respostas contraditórias durante a entrevista policial, foi realizada busca veicular, sendo encontrado e apreendido aproximadamente 5.000 pacotes de cigarro oriundos do Paraguai, da marca Eight, atrás de uma mudança que estava sendo transportada regularmente.

Após encontrado o produto ilícito no veículo, o motorista e a passageira foram indagados acerca da carga, sendo informado pelo condutor que a sua esposa desconhecia a existência da carga de cigarro em seu caminhão.

O veículo com os pacotes de cigarro foi encaminhado à Polícia Federal local.