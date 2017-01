Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 16:20

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai na tarde deste domingo(15), no Km 16 da BR 267, em Bataguassu.

Após os policiais darem ordem de parada a um veículo GM/Classic, com placa de São Joaquim da Barra/SP, o condutor empreendeu fuga e abandonou o veículo quilômetros a frente.

A equipe da PRF realizou busca, mas não foi possível localizar o suspeito. No veículo foram apreendidos 800 pacotes de cigarros.

O veículo foi apreendido juntamente com a mercadoria e encaminhada a Receita Federal.