Publicada em 23 de janeiro de 2017 às 16:35

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, analisa se dará autorização para dar prosseguimento aos depoimentos dos executivos da Odebrecht que firmaram acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, conforme apurou a jornalista Mariana Oliveira, da TV Globo.

Ela conversou nesta segunda-feira (23) com o juiz federal Márcio Schiefler Fontes, que era o principal auxiliar do ministro Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato.

Alguns ministros já externaram ser contra a homologação da delação da Odebrecht antes da escolha de um novo relator. Mas Cármen Lúcia pode manter o calendário por Teori para coleta de depoimentos necessários para a homologação.

Cármen Lúcia também quer conversar com alguns ministros, inclusive com o decano da Corte, ministro Celso de Mello, antes de tomar qualquer decisão sobre o processo de escolha do novo relator da Lava Jato no Supremo.

Do G1