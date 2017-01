Publicada em 14 de janeiro de 2017 às 09:55

Didier Drogba está mais próximo de ser jogador do Corinthians. Com o apoio do marketing do clube, o presidente Roberto de Andrade decidiu levar a negociação adiante. O departamento de futebol, antes contrário ao acerto com o veterano goleador, foi voto vencido.

O ex-diretor de marketing Gustavo Herbetta, um dos responsáveis pela negociação desde o segundo semestre do ano passado, deve viajar neste sábado a Londres para se reunir com Drogba e o empresário dele.

Apesar de a transação estar encaminhada, o Corinthians ainda está cauteloso em falar sobre o assunto. O temor é de que o atacante seja seduzido por outras ofertas ou mude de ideia no que foi apalavrado até o momento. Ele receberá entre R$ 400 mil e R$ 500 mil mensais e exigiu um carro blindado, uma casa e um tradutor.

As últimas horas foram de muita conversa e negociações envolvendo o presidente Roberto de Andrade e os dirigentes do futebol. Roberto de Andrade precisou de duas reuniões nesta sexta-feira com o diretor Flávio Adauto e o gerente Alessandro Nunes para colocar um ponto final na divisão.

Ambos eram contrários à contratação por acreditarem que Drogba já está em declínio na carreira e que não acrescentaria nada à equipe, principalmente pelo clube ter apostado recentemente na volta de Jô – Kazim, Guilherme e Danilo são outros jogadores do elenco que podem atuar na função.

O presidente acredita que Drogba pode também ser muito mais do que uma ação publicitária. Na visão do dirigente, o ídolo do Chelsea ainda tem condições de atuar em alto nível, mesmo precisando de um período de treinamentos para entrar em forma e conseguir se adaptar ao futebol brasileiro.

A contratação de Drogba pelo Corinthians começou a ser alinhada em meados do ano passado. Os primeiros contatos foram feitos pelo ex-diretor adjunto de futebol Eduardo Ferreira e por Gustavo Herbetta. O empresário André Campoy e o ex-jogador Vampeta também participaram. As conversas foram intensificadas perto do Natal e ganharam força depois que o presidente retornou da viagem para os Estados Unidos, na semana passada.

Caso o acordo aconteça, o Corinthians pretende apresentar Drogba com uma grande festa, provavelmente na arena.

Do Globo Esporte