Publicada em 6 de janeiro de 2017 às 13:58

Termina nesta segunda-feira, 09, a Pré-Matrícula para o Curso Técnico em Agropecuária.

Não perca essa oportunidade para fazer do ensino médio com uma profissão com registro no CREA!

O período é integral e gratuito!

Para fazer a pré-matrícula acesse o site http://www.matriculadigital.ms.gov.br/matriculadigital/home

Requisito: ter concluído o 9º Ano.