Fuga de recursos é a segunda pior da história, atrás apenas do resultado de 2015. Movimento é reflexo da crise econômica e do baixo rendimento das cadernetas.

Os saques da poupança superaram os depósitos em R$ 40,7 bilhões em 2016, informou nesta quinta-feira (5) o Banco Central. O resultado é o segundo pior da série histórica, que começa em 1995, atrás apenas de 2015, quando saíram da poupança R$ 53,5 bilhões.

Além disso, foi o segundo ano seguido em que a poupança perdeu recursos – entre 2006 e 2014, os depósitos superaram os saques das cadernetas.

De acordo com o Banco Central, durante todo o ano de 2016 os saques da poupança totalizaram R$ 1,989 trilhão e, os depósitos, R$ 1,948 trilhão.

Essa fuga de recursos da poupança está relacionada principalmente à crise econômica e à inflação. Com a crise, e o consequente aumento do desemprego, muitas famílias precisam usar o dinheiro mantido na poupança para cobrir suas despesas. Já a inflação, que apenas entre janeiro e novembro de 2016 acumulou alta de 5,97%, reduz o rendimento das cadernetas.

Quando a taxa básica de juros, a Selic, está acima de 8,5% ao ano, como ocorre atualmente, o rendimento da poupança fica limitado em 6,17% ao ano, mais a variação da Taxa Referencial (TR). Por conta disso, investidores têm transferido seus recursos opções mais rentáveis.

Dezembro

Apesar do resultado negativo no ano, no mês de dezembro houve mais depósitos do que saques da poupança. Foi o segundo mês seguido em que isso ocorreu. Desde o final de 2014 que a poupança não registrava dois meses seguidos de resultado positivo.

No mês passado, os depósitos superaram os saques em R$ 10,7 bilhões.

