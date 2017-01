Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 07:25

O Flamengo oficializou na noite desta quinta-feira a venda do lateral esquerdo Jorge para o Monaco-FRA, por meio de uma nota oficial publicada em seu site. Agradecendo o atleta pelos serviços prestados desde as categorias de base, o clube desejou sucesso ao defensor na Europa daqui para frente. Revelado pelo clube, o atleta disputou 87 partidas na equipe profissional e marcou cinco gols.

Os Rubro-Negros já imaginavam que perderiam Jorge em algum momento da temporada após o Campeonato Brasileiro de destaque. Após ser especulado em outros clubes, o Monaco pode ter pago valor superior a R$ 15 milhões, até então a maior negociação da história do Flamengo que envolveu a saída de Renato Augusto para o Baer Leverkusen-ALE, em 2008.

O técnico Zé Ricardo, após o treino desta quinta-feira, foi questionado sobre o assunto, afirmou que não tinha sido informado pela diretoria sobre a saída de Jorge e contava com o jogador para a estreia no Campeonato Carioca, contra o Boavista, em Natal.

“Sobre Jorge, todo atleta do nível dele é plausível de uma transferência. O clube não me comunicou nada ainda, então segue planejamento para o jogo de sábado contra o Boavista”, comentou antes do anúncio oficial. Sem Jorge, o comandante rubro-negro deve escalar o recém-contratado Trauco como titular no prosseguimento da temporada.

Da Gazeta Esportiva