Publicada em 13 de janeiro de 2017 às 10:32

Durante fiscalização no posto policial localizado no km 242 da MS-156, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária efetuou a prisão de Elbio V., 36 anos, com 129 quilos de pasta base de cocaína, avaliada em torno de R$ 2,5 milhões, já que o quilo da droga chega a custar R$ 20 mil nos grandes centros.

Os militares abordaram Elbio, que conduzia uma carreta tracionada a semirreboque. Ele disse aos policiais que saiu de Ponta Porã com a carreta vazia porque não conseguiu carga para transportar, mas carregaria o veículo na cidade de Iguatemi.

Desconfiados, os militares fizeram buscas no interior do veículo, ocasião em que encontraram 129 quilos de pasta base de cocaína escondidos em “paredes falsas” na cabine do veículo. Diante do flagrante, homem confessou que carregou o entorpecente em Ponta Porã e receberia R$ 15 mil para entregá-la em Curitiba (PR).

Elbio foi encaminhado para a delegacia e, além da pasta base de cocaína, foram apreendidos também um cavalo trator, dois celulares e R$ 4.049,00 em dinheiro.