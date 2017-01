Publicada em 8 de janeiro de 2017 às 11:59

Policiais Militares lotados no Terceiro Pelotão PM de Mundo Novo detiveram por tentativa de roubo, na tarde deste sábado (07), dois homens e uma mulher, que pretendiam se apossar de um caminhão Mercedes Benz, cujo proprietário reside em Itaquiraí-MS.

A vítima, um senhor de 47 anos de idade, morador da região central de Itaquiraí, relatou aos militares que estava em sua residência descansando, quando chegou ao local um conhecido morador do mesmo Município, acompanhado pela jovem de 19 anos de idade, e o contratou para fazer uma mudança de Mundo Novo até Curitiba (PR).

Diante do combinado, o caminhoneiro seguiu viagem para o município fronteiriço acompanhado pela garota. Quando chegaram em Mundo Novo, ela disse que a mudança estava em um sítio, localizado na Rodovia do Cascalho, nas proximidades da “Prainha”. Desconfiado da situação, pois ela apresentava um nervosismo excessivo, o caminhoneiro disse que teria que abastecer o veículo e então ao invés de ir até o local destinado a esta finalidade, ele seguiu para o Pelotão da PM, sendo que quando percebeu que o veículo parou em frente à Unidade Militar, ela saiu correndo.

Após tomarem conhecimento do fato, os policiais conseguiram deter a suspeita algumas quadras a frente. Ela já havia contatado os comparsas via telefone celular e eles a orientaram a seguir até o terminal rodoviário, onde a mãe dela a buscaria. Os policiais então seguiram até a casa da moça, onde os dois comparsas de 30 e 53 anos de idade estavam.

O suspeito de 30 anos de idade, relatou que seu irmão, residente em Guaíra-PR, também estava envolvido no crime e teria fugido para sua cidade de origem, com a arma que seria usada no roubo. Diante disso, os três foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Mundo Novo para os demais procedimentos.