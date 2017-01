Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 09:04

Dois jovens, um de 26 anos de idade e o outro de 17, ambos residentes na cidade paranaense de Guaíra, foram detidos no início da tarde de terça-feira (24), por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, logo após, utilizando um revólver calibre 32, terem feito refém um produtor rural e roubado sua caminhonete Toyota Hilux, ano 2009, modelo 2010, de sua propriedade.

A vítima de 52 anos de idade conversava com uma mulher de 31, na área central da cidade, quando os dois indivíduos chegaram, tendo amarrado as mãos da vítima e em seguida, fizeram ele e a mulher reféns e seguiram rumo a MS 386, que permite acesso a algumas estradas vicinais que demandam ao território paraguaio.

A ação dos meliantes foi presenciada por um cidadão, que comunicou o fato a Polícia Militar pelo telefone de emergência (190). Após percorrerem determinada distância, os militares avistaram o veículo e através do uso de sirene e giroflex determinaram que o motorista estacionasse o veículo, porém o mesmo insistia em fugir.

Após alguns quilômetros de “monitoramento tático”, o condutor da Hilux perdeu a direção e capotou. Nesse momento, os dois ladrões, que estavam de posse de um revólver calibre 32, municiado com três cartuchos intactos, tentaram fugir, porém foram capturados pelos militares.

A vítima, que foi agredida pelos bandidos com golpes da arma no rosto e na cabeça, tendo dez lesões no total, foi levada pelo Bombeiro Militar ao hospital de plantão. O homem disse também que por três vezes, um dos meliantes acionou o gatilho, com o claro intuito de matá-lo, porém, a arma não disparou. Diante disso, ambos foram apresentados na delegacia de Polícia, juntamente com a arma. Os ladrões e a testemunha não tiveram ferimentos.