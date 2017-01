Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 16:45

Responsável por gerir o Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, que possui a missão institucional de realizar o policiamento ostensivo e preventivo, bem como fiscalizar o trânsito no Município, que se localiza na fronteira com o Paraguai e na divisa com o Paraná, o Primeiro Tenente PM Gessé Camargo Júnior, acompanhado pelo Segundo Sargento Nilson O. da Silva, esteve no início da noite de segunda-feira (23), no gabinete do prefeito municipal Waldomiro Sobrinho (PR), para discutirem assuntos relacionados a segurança pública.

O Comandante disse que foram debatidas idéias, que quando postas em prática, melhorarão a vida da comunidade, propiciando mais segurança a todos. “São coisas simples, que não necessitam grandes investimentos, sendo que algumas exigem tempo para serem implantadas, outras já estavam planejadas pela administração para acontecer nos próximos dias, citando como exemplos um sistema de video monitoramento no Terminal Rodoviário e a construção de faixa de pedestre com assento em elevação, bem como a poda de algumas árvores que estão dificultando a visualização de alguns pontos da área central, que são monitorados por câmeras de segurança e cuja central fica no quartel da PM, e também estão deixando algumas vias escuras, pois se localizam abaixo das lâmpadas da iluminação pública”. Melhorias nas questões de trânsito, tais como sinalização e ampliação de vagas de estacionamento também foram lembradas no encontro.

A necessidade por parte da Polícia Militar de um laudo para liberação do Estádio Municipal Câcildo Cândido Pereira, a “Toca do Urso”, também constou da pauta. O documento está sendo agilizado, pois a equipe local, atual campeã da Série B do Campeonato Estadual, estreia em casa na Série A do Estadual, no próximo dia 01.

Waldomiro disse entender que o Poder Público de maneira geral, tem a obrigação de colaborar com a segurança e a Administração fará sua parte, até mesmo porque “a Polícia Militar sempre foi muito prestativa, tem um quadro valoroso e correspondido as nossas expectativas. Vamos fazer o que for possível para propiciar ainda mais segurança ao nosso povo”, finaliza.