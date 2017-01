Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 10:00

O último ano foi de grande crescimento para o atacante do Atlético Mineiro Lucas Pratto. O jogador passou a ser lembrado pelo técnico Edgardo Bauza e ser presença constante na lista da seleção argentina, ao lado de craques consagrados no futebol mundial, entre eles Lionel Messi. Isso faz com que Pratto siga com suas atenções no Galo e mire o mercado europeu. A China, porém, está descartada neste momento.

De acordo com o jogador, estar presente no futebol brasileiro ou, em uma hipótese, ir para a Europa, pode mante-lo em nível alto para seguir na lista de Bauza. “Na China não vou jogar. Me atrai, mas este ano para mim é muito importante. Tenho dois anos para ter uma possibilidade de ir a um Mundial”, avaliou.

Pratto recebeu algumas sondagens do futebol europeu. A mais forte delas do Sevilla, da Espanha, que tinha interesse em contar com o futebol do atacante atleticano, segundo informações da imprensa espanhola. O pedido foi feito pelo treinador Jorge Sampaoli, que tinha a necessidade de um atacante com as características do argentino atleticano e, de quebra, abriria mão do brasileiro Paulo Henrique Ganso. O negócio esfriou. Também houveram sondagens do futebol inglês e italiano.

Algo que afastou propostas, ao que parece, é a alta pedida atleticana por Lucas Pratto. Por entender que o argentino se valorizou nos últimos dois anos, sobretudo, após ser convocado para a seleção argentina, o Galo sonha em conseguir 15 milhões de euros pelo jogador.

Apesar de toda a movimentação e especulação no mercado da bola, o atleta segue focado no Galo. “Os times que perguntaram pelo preço souberam que o Atlético quer um valor importante por mim. A maioria dos times da Europa que perguntou achou muito caro. Eu só penso em treinar forte. Se chegar uma proposta até dia 31, e for boa para o clube e para mim, a gente vai negociar”, declarou.

Titular ao lado de Messi em um dia, mas reserva do atacante Fred no outro. Essa é a rotina de Lucas Pratto no Atlético, que ainda corre atrás de oportunidades no time. Hoje, no Galo, ele é escalado entre os que buscam espaço entre os 11. O novo treinador, Roger Machado, embora já tenha tentado a situação de jogo com os centroavantes juntos, atualmente reconhece que, para ter a dupla no mesmo time, o jogo terá de ser estudado antecipadamente.

O jogador argentino, porém, acredita que o trabalho pode dar a titularidade. “O treinador sabe que tem três centroavantes de boa qualidade. A maioria dos times não tem, e o Atlético tem três. Eu quero jogar. Fred e Rafael também querem. Quem decide é o treinador. Não posso deixar de trabalhar forte”, finalizou.

Da Gazeta Esportiva