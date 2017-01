Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 12:45

Arquitetado desde 2015, o próximo álbum de músicas inéditas do trio carioca Paralamas do Sucesso vai ser gravado neste primeiro semestre de 2017.

Bi Ribeiro (baixo), João Barone (bateria) e Herbert Vianna (voz e guitarra) entram em estúdio em março para começar a dar forma ao disco.

O grupo planeja sair em turnê no segundo semestre com show inédito para promover o primeiro álbum de inéditas em oito anos.

Música já tocada pelo grupo ao longo da turnê do show Paralamas trio (2015 / 1026), a balada em midtempo Sinais do sim (Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna) é uma das músicas do álbum que sucede Brasil afora (2009) na discografia de estúdio da banda. Eis a letra de Sinais do sim :

Sinais do sim

(Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna)

Meu

Sei que o teu coração é meu

E a honra que te convenceu

De que o melhor está por vir

Sim

Se deixe levar por mim

Peço perdão por insistir

Mas se já chegamos até aqui

Você vai ver que um novo dia

Não parece tão ruim

Há muito tempo só se via

A poeira da dor

Nos sinais do sim

Não se afaste tanto dos seus sonhos

Sem ser ousado, eu te proponho

Relaxe, se deixe sonhar

Pois um dos encantos desta vida

É não ter peso nem medida

Pra restringir o imaginar

Você vai ver que um novo dia

Não parece tão ruim

Há muito tempo só se via

A poeira da dor

Nos sinais do sim

Do G1