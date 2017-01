Publicada em 1 de janeiro de 2017 às 09:41

Uniforme tem o número 71, quantidade de mortos em desastre aéreo

O papa Francisco ganhou de presente uma camisa da Chapecoense com o número 71, que faz referência à quantidade de mortos no desastre aéreo com o avião da equipe catarinense na Colômbia.

O uniforme foi entregue no último dia 25 de dezembro, após a bênção de Natal do Pontífice, pela redação brasileira da “Rádio Vaticano”. Segundo a emissora, o Papa comentou que a tragédia foi um “evento muito triste”.

Logo após o acidente, Francisco enviou uma mensagem à diocese colombiana de Sonsón Rionegro lamentando a tragédia. Já no dia 30 de novembro, ele dedicou uma mensagem ao Brasil durante sua audiência geral por conta do desastre aéreo.

Por fim, Jorge Bergoglio mandou um recado para ser lido durante o velório coletivo realizado na Arena Condá, em Chapecó, no dia 3 de dezembro.

Da AnsaFlash