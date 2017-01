Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 14:29

A posse do concurso da Prefeitura de Dourados está confirmada para os primeiros dias de fevereiro e a perícia médica que avalia se o candidato está apto para o exercício, caso seja necessário, poderá solicitar um novo exame. O que não impede a posse provisória e a escolha de vagas.

De acordo com a Secretaria de Administração, a posse será no auditório do Prefeitura e os candidatos devem comparecer no horário marcado munidos de documentos originais e cópias para serem autenticados, ou cópias com autenticação cartorária.

O local da posse será restrito para os candidatos, os acompanhantes poderão aguardar no saguão e a chamada será pela ordem de publicação do edital. Caso, no momento da posse o candidato não esteja no recinto, ele será deslocado para o final da fila do dia. Os candidatos, por ordem de classificação, poderão escolher as vagas que serão oferecidas por unidade escolar e turno.

A Secretaria alerta que, os candidatos convocados que não poderem assumir, devido a falta de diplomas ou problemas pessoais, devem solicitar deslocamento para o final da fila.

Com o inicio do ano escolar definido para 6 de fevereiro e a necessidade da presença dos professores nas escolas e CEIMs, a Secretaria de Educação vai reduzir o prazo de entrada em exercício, justificativa plausível de acordo com a legislação municipal.

Outra situação que está acontecendo é a prorrogação de posse que o candidato também pode fazer preenchendo um requerimento na Secretaria de Administração, dessa forma garante um prazo de 30 dias. Quanto ao efetivo exercício os candidatos já assumem as aulas nesse início de ano letivo e se apresentam nas escolas juntamente com os demais professores, respectivamente em cada unidade escolar que tomou posse.