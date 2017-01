Publicada em 2 de janeiro de 2017 às 17:23

A prefeita Déli Razuk assinou decreto na tarde desta segunda-feira nomeando o servidor público estadual Juscelino Rodrigues Cabral como novo presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN).

Juscelino é servidor de carreira do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) desde 1998 e no ano passado concorreu à Câmara Municipal pelo Partido Popular Socialista (PPS). Mesmo obtendo mais de dois mil votos, Juscelino ficou apenas na primeira suplência.

A posse de Juscelino aconteceu na sala de reuniões do gabinete com as presenças do vice-prefeito Marisvaldo Zeuli (PPS); dos secretários de Governo Raufi Marques e de Administração Denize Portolann.

Dentre outras competências atribuídas pelas Leis 3.478/2011 e 3.786/14, a AGETRAN – Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados-MS, responde pelo planejamento, organização, fiscalização, controle e promoção do desenvolvimento da circulação urbana, da qualidade do trânsito e dos transportes, bem como pela administração dos terminais rodoviário, ferroviário, transbordo, estacionamento pago, aeroporto, sinalização horizontal e vertical, direta ou indiretamente mediante concessão.