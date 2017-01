Publicada em 28 de janeiro de 2017 às 10:40

A partir do dia 6 de fevereiro, os alunos da Escola do Sesi de Três Lagoas poderão usufruir da estrutura recém-inaugurada do novo Sesi do município. São 15 mil metros quadrados de área, com 32 salas de aula para os ensinos Infantil, Fundamental e Médio e capacidade para 2,4 mil estudantes. Além disso, a estrutura conta com laboratórios de ciências, informática e vivências tecnológicas (Lego), duas quadras poliesportivas cobertas com arquibancadas para 400 pessoas, duas quadras de vôlei de areia, piscina, biblioteca e cantina com área de convivência coberta.

De acordo com a diretora Zuleica Alves Guimarães, o diferencial da Escola do Sesi é o ensino de qualidade, com professores altamente qualificados. “Temos uma extensa grade de cursos extracurriculares e de ferramentas que complementam o ensino regular. O Ensino Médio, por exemplo, conta com plataformas personalizadas como o Geekie Lab e o Imaginie, que objetivam capacitar o aluno para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Além disso, temos aulas de Filosofia desde o 1º ano do Ensino Fundamental, pois nos preocupamos também com a formação humana dos estudantes”, disse.

A Escola do Sesi de Três Lagoas abriu 34 turmas para o ano letivo de 2017, e ainda tem vagas disponíveis. “Temos turmas abertas para crianças a partir dos 5 anos de idade, no Ensino Infantil, passando pelos ensinos Fundamentais I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, tanto regular quanto EBEP (Educação Básica Articulada com a Educação Profissional). Na EBEP, o aluno pode optar por cursar o Ensino Médio em conjunto com o curso técnico de automação industrial, em que há duas turmas no 2º ano, ou de química, com uma turma aberta no 1º ano”, explica Zuleica Guimarães.

Serviço – Informações detalhadas a respeito de vagas e matrículas podem ser obtidas pelo telefone (67) 3919-2108.