Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 17:49

Muitas vezes, sentimos que o sucesso escapa pelos dedos, que quase chegamos lá. Na realidade a gente só muda o que está sob nosso comando e aceita aquilo que não pode alterar.

Se o dinheiro está escapando das mãos, se algo está emperrando, é preciso trocar de estrada.

Olhe para seus ídolos. Quem você admira? Comece por eles… copie de quem o inspira a ter uma vida mais gratificante. Chamamos isso de benchmarking.

Não precisa reinventar a lâmpada. Há tanta coisa boa para fazer. Descongele seu medo. Saia da sua zona de conforto.

É o nosso foco que faz as oportunidades surgirem. O segredo é estudar bem qual é a necessidade atual do cliente no novo cenário, no novo contexto em que está vivendo.

Se o cliente está em crise, então agora do que ele precisa? É pau! Vá pra cima!Onde está a crise? Na realidade ela é um jogo de números. O dinheiro não acaba, apenas muda de lugar. Ninguém põe fogo no dinheiro.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

* Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler