Ainda no clima de confraternização e respeito mútuo entre brasileiros e colombianos, os técnicos Tite e José Pékermann concederam, juntos, a primeira parte da coletiva de imprensa após a vitória dos pentacampeões mundiais por 1 a 0 no Jogo da Amizade, disputado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira e pela causa das famílias que perderam seus parentes no trágico acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense. E ao ser parabenizado pelo resultado logo na questão inicial, o treinador da Seleção Brasileira foi enfático.

“O parabéns eu quero ter um ato de grandeza de dizer que o resultado é o que menos interessa. Falei para o Pékermann. Eu quanto pessoa e ser humano não gostaria que houvesse vencedor hoje. A gratidão que eu externo de forma pública é extensiva ao povo colombiano, ao povo brasileiro, à Chapecoense. Enquanto eu estou falando a gente vai sabendo o porque aconteceu, aos clubes que deram (os jogadores), à saúde dos atletas, que a gente sabe, o cara vem para um jogo desse e pode estourar. E o que menos me interessa, palavra de honra. Depois é o meu trabalho, mas o que menos me interessa e vou levar como legado é o resultado. Obrigado, Pékermann, muito obrigado”, disse Tite.

Mas, os jogadores podem ficar tranquilos. O comandante brasileiro não deixou de observar e levar em conta o que cada um conseguiu mostrar nesses dois dias de convivência. Mais que isso, Tite avisou que vai levar tudo para suas próximas ponderações nas convocações que virão pela frente, já com a possibilidade de chamar os atletas que atuam no exterior.

“Claro que existe o lado profissional e ele serve de análise, sim, porque não podemos eximir os atletas de uma oportunidade impar de estar numa seleção brasileira, numa seleção colombiana e de estar num jogo dessa grandeza. Não posso tirar a chance do jogador dizer: ‘Olha, estou aqui e sirvo para a Seleção’. Claro que essas análises são feitas e o desempenho conta a favor, individual, não tanto o coletivo, porque esse fica pelo desentrosamento. Mas, sem dúvida fica uma análise no sentido de convocação”, esclareceu Tite, evitando centralizar seus elogios, mas alimentando uma disputa interna.

“A primeira coisa é que o grupo não está fechado, absolutamente. Se eu tenho um pouco de luz é de saber que o momento de cada atleta é importante. Nós não vamos deixar de acompanhar o momento de cada um, esteja ele na China, na Europa, não importa. Claro que vamos fazer as devidas ponderações. Sempre que é a primeira oportunidade é diferente, tínhamos esse sentimento de confraternização, mas é um mundo extremamente competitivo e de responsabilidade. Colocaram, sim, dúvidas e dúvidas boas”, concluiu o maior responsável por levar a Seleção à sétima vitória seguida e ao topo do ranking mundial da Fifa.

