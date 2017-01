Publicada em 13 de janeiro de 2017 às 12:43

Atriz está promovendo seu novo filme “Lion”

Diferentemente de outras estrelas de Hollywood, a atriz Nicole Kidman demonstrou apoio ao presidente eleito, o republicano Donald Trump, e pediu reforço aos norte-americanos. Durante entrevista à BBC, a atriz, que promovia seu novo filme “Lion”, disse que a população devia apoiar o magnata, uma vez que ele foi eleito pelo país para governar a casa Branca.

“O que tenho a dizer é que, agora ele foi eleito, e nós, como país, temos que apoiar quem quer que seja o presidente, porque é assim que um país cria sua base”, afirmou Kidman.

A artista de 49 anos, que tem dupla nacionalidade – dos EUA e da Austrália – também pediu para os norte-americanos deixarem de lado a controvérsia em torno das eleições e acreditarem no republicano.

“Normalmente resisto a comentar sobre política, seja nos Estados Unidos ou na Austrália, onde nasci. Hoje posso dizer que estou comprometida com uma causa, que é a luta feminista”.

Outras estrelas como Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig e Mahershala Ali também demonstraram apoio a Trump, que tomará posse da maior potência mundial em 20 de janeiro.

No entanto, os astros Robert De Niro e Meryl Streep foram enfáticos ao reprovarem o republicano. Durante a entrega do prêmio Globo de Ouro, Streep aumentou o tom e teceu críticas à política norte-americana, principalmente ao magnata e suas promessas durante sua campanha eleitoral, mas sem citar o nome do presidente eleito.

Da AnsaFlash