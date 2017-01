Publicada em 15 de janeiro de 2017 às 07:42

O ex-senador colombiano Otto Nicolás Bula se tornou neste sábado (14) o segundo detido no país por suspeita de suborno da Odebrecht, informou a Procuradoria-Geral. Bula, do governista Partido Liberal, foi capturado ao meio-dia e será acusado pelos crimes de suborno e enriquecimento ilícito, segundo o Ministério Público do país.

Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram que a Odebrecht pagou US$ 788 milhões em subornos em 12 países da América Latina e da África (veja mais abaixo). Na Colômbia, foram mais de US$ 11 milhões de propina entre 2009 e 2014.

A detenção de Bula é a segunda a acontecer na Colômbia por corrupção em contratos com a empreiteira brasileira. O ex-vice-ministro de Transporte Gabriel García Morales, que exerceu o cargo durante o governo do ex-presidente Álvaro Uribe, foi detido na quinta-feira (12).

O ex-vice-ministro é suspeito de facilitar o acesso da empreiteira brasileira à construção do setor 2 da Estrada do Sol, um trajeto de mais de 500 km que liga o centro do país à Costa do Atlântico e ao Caribe. O contrato foi firmado em janeiro de 2010, durante o governo Uribe, e segue em execução.

“A Procuradoria tem evidências de que o senhor García recebeu US$ 6,5 milhões para garantir que a Odebrecht fosse selecionada”, afirmou o procurador-geral do país, Néstor Humberto Martínez, após a prisão. “Os pagamentos para se vencer a concorrência foram executados pela Odebrecht no Brasil, através do departamento de operações estruturadas do grupo”.

Departamento de Operações Estruturadas era o setor da Odebrecht encarregado de pagar propinas, segundo investigações da Lava Jato.

Segundo a Promotoria, foi feito “um segundo pagamento, no valor de US$ 4,6 milhões, para a concessão da via Ocaña-Gamarra”, no nordeste colombiano. “A entidade estabeleceu que a filial da Odebrecht na Colômbia contratou em 5 de agosto de 2013 Otto Nicolás Bula Bula, através da modalidade de honorários por resultado ou cota de sucesso, com o objetivo de obter o contrato da via Ocaña-Gamarra a favor da Concessionária Rota do Sol S.A.S”.

Além do setor 2 da Estrada do Sol, houve outros dois projetos executados pela Odebrecht na Colômbia, ambos durante o mandato do presidente Juan Manuel Santos: a via Puerto Boyacá – Chiquinquirá, concedida em abril de 2012 (que o governo diz ter sido concluída “satisfatoriamente”), e outro para dar navegabilidade ao rio Magdalena, o afluente mais importante do país, licitada em agosto de 2014.

Acordo com países

A Odebrecht já ofereceu pagar US$ 32 milhões ao governo da Colômbia como parte da colaboração nas investigações abertas sobre pagamento de suborno para conseguir obras no país, segundo o MP local – o que foi aceito.

A empresa está negociando com diversos países acordos para encerrar as investigações sobre pagamentos de propina para obtenção de contratos.

Propina em 12 países

Em acordo de leniência firmado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, derivado das investigações da Lava Jato, a Odebrecht admitiu ter pago em propina US$ 788 milhões entre 2001 e 2016 e a Braskem, US$ 250 milhões entre 2006 e 2014, a funcionários do governo, representantes desses funcionários e partidos políticos do Brasil e de outros 11 países. Para o órgão dos EUA, é o “maior caso de suborno internacional na história”.

A construtora brasileira pagou propina para garantir contratos em mais de 100 projetos em Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela, segundo o Departamento de Justiça dos EUA. Na Colômbia, a empresa admitiu ter pago mais de US$ 11 milhões em propina entre 2009 e 2014.

